Maxi López sobre ex-mulher: 'Agradeço Icardi por levá-la embora'

A novela entre Maxi López e sua ex-mulher Wanda Nara parece não ter fim. O ex-jogador do Vasco voltou a mencionar a mãe de seus três filhos após a repercussão de uma entrevista concedida à rádio argentina Club 947. O atleta agradeceu Mauro Icardi, jogador do Paris Saint-Germain, "por levá-la embora".

A conversa mencionando Wanda Nata e seu atual marido começou quando Maxi López afirmou ter "perdoado" Icardi pela traição. "Meu objetivo de vida, muito além do futebol, falando como ser humano, é buscar e dar felicidade aos meus filhos. É meu único objetivo, os resto já passou. É uma página que já virei há algum tempo e não me estressa mais", afirmou.

Logo após a entrevista, uma página na rede social Instagram divulgou a frase de Maxi López. Nos comentários, o atual jogador do clube italiano Crotone completou declaração: "Além do perdão, agradeço por levá-la embora".

Durante a entrevista, Maxi López também comentou sobre quando Wanda Nara não queria deixar ele ver seus filhos. "Escolhi ser feliz. As coisas podem se sair bem ou mal... Naquele momento, eu fracassei como pai. Mas depois tornei toda a minha vida para ser pai e para meus filhos. Foi uma situação e já está resolvida. Segui adiante e escolhi viver desta maneira: com energia e boas vibrações", disse.

Vale lembrar que o jogador teve um fim de relacionamento polêmico com Wanda Nara em 2013. Após terminar o relacionamento, ela se casou com Icardi, então colega de Maxi López na Sampdoria e amigo do ex-marido.