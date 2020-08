Mbappé aplaude o Lyon e ironiza críticos do Campeonato Francês

Kylian Mbappé demonstrou felicidade com a classificação do Lyon para a semifinal da Liga dos Campeões ao bater o Manchester City por 3 a 1. Nas redes sociais, o atacante do rival PSG parabenizou a outra equipe francesa e aproveitou para ironizar quem diz que o Campeonato Francês tem baixo nível.

"Liga de fazendeiros", escreveu Mbappé, como se fosse um dos críticos, ao lado de um emoji de palhaço. Embaixo, o jovem atacante colocou emojis de palmas e marcou o perfil do Lyon na postagem.

A edição 2019-20 da Liga dos Campeões se tornou a primeira com dois times franceses na semifinal. As outras duas equipes são alemãs (RB Leipzig e Bayern de Munique), de forma que as duas ligas mais badaladas da Europa, a inglesa e a espanhola, ficaram sem nenhum representante nas fases decisivas do torneio.

O PSG enfrentará RB Leipzig na próxima terça, às 16h. 24 horas depois, o Lyon entra em campo para jogar contra o Bayern de Munique. Todas as partidas desta fase final da Liga dos Campeões estão sendo disputadas em Lisboa, capital de Portugal.