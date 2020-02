Mbappé revela que tinha pôsteres de Neymar em seu quarto

Em uma carta aberta publicada no The Players Tribune, plataforma que divulga textos escritos por atletas profissionais, Kylian Mbappé comentou sobre a sua carreira e a relação com craques como Zidane, Cristiano Ronaldo e Neymar.

Companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, Mbappé revelou que tinha pôsteres do craque brasileiro em seu quarto antes de começar a carreira profissional. Além de imagens do astro português e do atual técnico do Real Madrid.

"Algumas crianças têm pôsteres de super-heróis nas paredes do quarto. Nós cobríamos as nossas com jogadores. Tinha muitos pôsteres do Zidane e do Cristiano. Para ser justo, quando fiquei mais velho, também tinha alguns do Neymar, o que ele acha muito engraçado. Mas essa é outra história", escreveu Mbappé.

O jogador ainda lembrou de uma história com Zidane. "Pouco antes dos meus 14 anos, meu pai recebeu uma ligação de alguém do Real Madrid, me convidando para ir à Espanha. Fiquei em choque quando falaram a meu pai que Zidane gostaria de me conhecer. Ele era o diretor esportivo. Claro, fiquei desesperado para ir", disse.

"Nunca vou esquecer quando chegamos ao centro de treinamento. Zidane nos encontrou no estacionamento. Disse 'oi' e ofereceu uma carona até o campo. Sentou no banco da frente e me disse 'vamos lá, pode entrar'. Mas eu congelei e perguntei se precisava tirar meus sapatos. Ele achou muito engraçado e disse 'claro que não, pode entrar'", complementou Mbappé.