Mbappé revela sonho de disputar as Olimpíadas em 2020 e tenta acordo com PSG

O astro francês Kylian Mbappé não escondeu sua vontade de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, mas somente se receber a liberação de seu clube, o Paris Saint-Germain, afirmou o jogador em entrevista à revista France Football.

"A participação nos Jogos Olímpicos não está em minhas mãos. É claro que eu quero ir, mas se o meu clube, que é meu empregador, não quiser que eu vá, não entrarei em conflito", afirmou o campeão do mundo de 2018. "Conversaremos com o Leo (Leonardo)", o diretor esportivo do PSG, completou Mbappé.

Para o dirigente brasileiro, uma eventual convocação de Mbappé Para Tóquio (23 de julho-8 de agosto) não pode ser feita em detrimento de sua saúde, já que o atacante deverá jogar a Eurocopa-2020 (12 de junho-12 de julho) com a França e o PSG começa a disputar a Ligue 1 em 8 de agosto.

Mbappé garantiu ter conversado com o técnico da seleção principal francesa, Didier Deschamps, sobre uma eventual participação nos Jogos Olímpicos. "Deschamps foi categórico: isso nunca será feito em detrimento da Eurocopa", explicou Mbappé.

"Se não puder ir me 2020, ainda terei (os Jogos de) Paris-2024, porque eu realmente gostaria de disputar pelo menos uma vez os Jogos Olímpicos na carreira", concluiu o jogador./Com informações da agência AFP