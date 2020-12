Mbappé varia o estilo e passa a usar cabelo pintado de azul claro

Quando se ouve falar de algum jogador do PSG fazendo algo pouco usual no cabelo, normalmente se espera que seja Neymar. Mas não dessa vez. Hoje foi o companheiro dele no ataque, Mbappé, que pintou o cabelo de azul claro.

Mbappé mostrou o novo estilo nas redes sociais na manhã desta quarta. O curioso é que, na imagem, a cor do cabelo combina até com as do par de tênis usado pelo atacante. A legenda foi simples: "quarta-feira em Paris".

O novo estilo deu sorte ao atacante: de pênalti, ele abriu o placar para o PSG contra o Lorient-Bretagne pelo Campeonato Francês. Posteriormente, Moise Kean fez o segundo e confirmou a vitória do time de Paris, que é o segundo colocado na tabela com 31 pontos.