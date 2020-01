McGregor aproveita feriado para elogiar Trump: 'Presidente fenomenal'

Conor McGregor aproveitou a comemoração do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos para parabenizar os americanos e elogiar o presidente Donald Trump. O feriado é celebrado na terceira segunda-feira do mês de janeiro.

"Presidente fenomenal. Muito possivelmente o melhor da história dos EUA. Certamente é deles de qualquer maneira, enquanto ele se senta no topo onde muitos gigantes incríveis vieram antes dele. Não foi nada fácil superar o estágio inicial. Incrível. Parabéns e feliz dia de Martin Luther King Jr, América", escreveu McGregor ao comentar um post do presidente.

Phenomenal President. Quite possibly the USA . Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.

Early stages of term also.

Incredible.

Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America ❤️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 21, 2020