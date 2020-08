Meia da Atalanta promete pizza a mil torcedores se vencer torneio

O meia holandês Marten De Roon, da Atalanta, fez nesta terça-feira uma brincadeira antes de enfrentar o Paris Saint-Germain, em Lisboa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogador da equipe italiana prometeu distribuir pizzas para mais de mil torcedores caso conquiste o inédito título europeu.

"Se vencermos a Liga dos Campeões, vou convidar mais de mil pessoas para uma pizza. E se perdermos, será no próximo ano", prometeu De Roon, em entrevista coletiva. O time italiano faz campanha histórica na competição e eliminou o Valencia na etapa anterior, as oitavas de final, com duas vitórias.

O holandês afirmou que a equipe vive um sonho ao estar em um estágio tão avançado do torneio. "É um jogo muito importante para todos nós. Nos preparamos como sempre, sem mudar muito. É uma partida das quartas de final, é um sonho para muitos jogadores, mas sabemos que também podemos nos comparar contra os grandes", comentou.