Meia japonês Honda, do Botafogo, revela que já começou a gostar de pagode

Mesmo há pouco tempo no Brasil, o meia japonês Keisuke Honda, do Botafogo, já se mostra bem habituado aos costumes do novo país onde mora. Tanto é que na noite desta segunda-feira, o jogador mostrou no Instagram que já aprecia músicas locais. Em uma postagem, ele revelou que estava ouvindo pagode e reforçou que gosta do estilo.

O japonês mostrou que ouvia a canção Tempo de Aprender, do Grupo Menos É Mais. Na publicação, Honda ainda colocou como emojis bandeiras do Brasil. Contratado pelo Botafogo em fevereiro, o veterano jogador asiático tem buscado aprender o novo idioma e se adaptar à rotina no Rio. Por causa da pandemia, ele só atuou em duas partidas pelo novo clube, mas já marcou um gol.

Nesse período, Honda sempre mostrou nas redes sociais um pouco da rotina, assim como se posionou contra a volta do Campeonato Carioca em meio à pandemia, elogiou o trabalho de profissionais da saúde, deixou recados de incentivo e comentou o isolamento na quarentena.