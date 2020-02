Mel Maia só poderá visitar João Pedro na Inglaterra quando completar 16 anos

O atacante João Pedro, do Watford, começou um relacionamento com a atriz Mel Maia quando ainda jogava com a camisa do Fluminense. Agora no time da Inglaterra, o jogador de 18 anos não poderá receber visitas da namorada até ela completar 16 anos.

Isso acontece porque na Inglaterra a idade mínima para um namoro consentido é de 16 anos. Diferente do Brasil, que a idade é de 14. Mel Maia, que está com 15 anos, completa 16 no dia 4 de maio. João Pedro precisará esperar mais três meses para receber visitas da namorada.

Em entrevista o jornal Daily Star, um porta-voz do Watford afirmou que "tanto João quanto a namorada dele estão cientes das diferenças legais e culturais entre Reino Unido e Brasil".

Mel Maia visitou o jogador em janeiro e só deve retornar ao país em maio. Veja fotos do casal: