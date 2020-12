Melhor do mundo, Lewandowski brinca com Messi e Cristiano Ronaldo

Eleito o melhor jogador da temporada pela Uefa e Fifa, Robert Lewandowski foi escolhido para a capa da próxima edição da revista France Football, onde ele comenta sobre o ano de 2020 e brinca com Messi e Cristiano Ronaldo.

"Messi e Cristiano Ronaldo estão sentados na mesma mesa, no topo, há muito tempo e é isso que os torna incomparáveis. Eu não consigo me imaginar ao lado deles nesse ponto de vista. Mas se você pegar os números desse ano e dos últimos, acho que estou muito bem em termos de performance e gols marcados. Se não posso sentar na mesma mesa de Messi e Cristiano Ronaldo, acho que posso convidá-los para comer na minha (risos)", disse o atacante do Bayern.

Em sua conta no Instagram, Lewandowski também aproveitou o momento para elogiar Messi e Cristiano Ronaldo. "Tive a sorte de ter testemunhado em primeira mão as conquistas dos dois maiores jogadores da última década", escreveu.

Vale lembrar que o atacante não esqueceu de citar o Brasil durante a sua entrevista, quando comentou sobre os atletas que serviram de inspiração durante a sua carreira."Quando eu era um jovem jogador lembro de ver Ronaldo e Romário jogando e eles foram grandes influências, ídolos para mim. O Brasil sempre teve jogadores incríveis, e eles mostravam um futebol mágico. Eu às vezes jogava com a camisa 11 por causa do Romário, que eu vi inúmeras vezes em campo."