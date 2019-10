Memes e lamentações: web reage à derrota do São Paulo para o Cruzeiro

O Cruzeiro encerrou o jejum de sete jogos sem vitória ao bater o São Paulo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Nas redes sociais, a equipe tricolor virou piada entre os rivais. Além, é claro, de ser alvo de reclamações e lamentações dos próprios torcedores.

Com o resultado, o time mineiro segue na zona de rebaixamento, mas pode sair na próxima rodada. Já a equipe tricolor continua em quinto lugar na tabela. Essa foi a primeira derrota do técnico Fernando Diniz à frente do São Paulo - o treinador tinha duas vitórias e dois empates. Do outro lado, Abel Braga conquistou a primeira vitória no comando do Cruzeiro e vê a pressão diminuir depois dos recentes protestos dos torcedores.

Confira a repercussão:

"Cruzeiro irá vencer o São Paulo no Mineirão" Eu: Só acredito vendo Eu vendo: pic.twitter.com/zNo1TX1CD0 — Adriano (@adrianocec_) October 17, 2019

cruzeiro ganhou do sao paulo pic.twitter.com/hDhQu1fnzy — Gi (@giselleazeved) October 17, 2019

São Paulo Robin Hood — desimpedidos (@desimpedidos) October 17, 2019

eu esperando o são paulo entrar no jogo ainda pic.twitter.com/muVQkCYbiJ — carlos (@c4rIos) October 17, 2019

São Paulo ressuscitando o Cruzeiro — desimpedidos (@desimpedidos) October 17, 2019

São Paulo e Santos ajudando o Cruzeiro. pic.twitter.com/WkvMeCnnH1 — . (@stuckinindie) October 17, 2019

parabéns por perder do cruzeiro são paulo. pic.twitter.com/jCIzoUVDsm — god (@spfcbe) October 17, 2019

Cruzeiro ganhou do São Paulo?!! Show!!!!!!!! pic.twitter.com/TNUrS4dDtN — Eduardo (@Edudeazevedo) October 17, 2019

#CRUxSPFC Eu: Se deus quiser o São Paulo vai ficar pelo menos uma semana sem me fazer raiva Deus: pic.twitter.com/RYuCnJddGF — Tô puto ? (@diogogracianoa) October 17, 2019

O torcedor são paulino não tem uma semana de paz — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) October 17, 2019

Obrigado São Paulo, pode ficar com os 6 pontos ano que vem, te amo pic.twitter.com/PPDu3Lf9dE — Marquinhos??? (@marquinhos_cec) October 17, 2019

não da meu nossa, to desistindo do são paulo, mentira pic.twitter.com/XC30WPR2BU — pipss?? (@pipscigliano) October 17, 2019

Daniel Alves jogando pela seleção/ Daniel Alves jogando pelo São Paulo pic.twitter.com/TVeO5MF7Iw — Cristiano (@FcGnrBrzil) October 17, 2019

Eu quando fui ver o resultado do jogo e vi que o cruzeiro ganhou do São Paulo pic.twitter.com/2qowbmaQhP — Ana (@Ana25601278) October 17, 2019

MILAGRE! Após 84 anos, Cruzeiro volta a vencer no Brasileiro, com gol válido, sem ser de pênalti, e contra o São Paulo. Entenda: pic.twitter.com/ravLdnMwfH — Cruzeirense esquerdista (@RealPedrin) October 17, 2019

eu pensando como o são paulo nunca sai da merda pic.twitter.com/HDgbrFsVLt — c david ???? (@newsoberboy) October 17, 2019

A vida me fez SPFC E o SPFC me fez de trouxa — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) October 17, 2019