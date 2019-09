Merece convocação? Tite é cobrado por internautas após golaço de Lucas Moura

Lucas Moura marcou um golaço no empate por 2 a 2 entre Tottenham e Olympiacos nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. A atuação do brasileiro chamou tanto a atenção dos torcedores que ele virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Na rede social, internautas questionam Tite por não convocar Lucas Moura para a seleção brasileira. Lembrando que o comandante do Brasil vai divulgar a lista dos relacionados para os amistosos de outubro nesta sexta-feira.

tite vendo o lucas moura jogar pic.twitter.com/8d8V8rlVzx — dri???? (@spfcdriw) September 18, 2019

"Alô, Tite! Lucas Moura é seleção!", "Lucas Moura é brasileiro, viu Tite?", "qual será a próxima justificativa do Tite para não convocar o Lucas Moura?", "uma pena que para o Tite o Lucas Moura não seja brasileiro!","olha aí Tite o Lucas Moura fazendo gol", reagiram alguns dos torcedores na rede social.

O gol de Lucas Moura saiu ainda no primeiro tempo da partida. Ele pegou a bola na entrada da área e não deu chances para o goleiro do Olympiacos. Confira:

Veja a repercussão:

Lucas Moura voando baixo Tite: pic.twitter.com/PdylzxSbNb — Jean Fontoura (@JF_Real) September 18, 2019

qual será a próxima justificativa do Tite para não convocar o Lucas Moura? ?? pic.twitter.com/rFPlNkwaRr — ?? (@blackwaterbr) September 18, 2019

Lucas Moura é brasileiro, viu Tite? — Kauan (@BFR_Kauan) September 18, 2019

Quando o Tite vai convocar o Lucas Moura? — Tchago Lima (@Tchagolima) September 18, 2019

Olha aí Tite o Lucas Moura fazendo gol convoca o cara — Josué ??? ???18/45 (@josuefelipe_ffc) September 18, 2019

Tite acha que lucas moura é argentino não tem logica — Baltar (@baltararthur) September 18, 2019

Golaço do Lucas Moura, e o Tite n chama o cara, parece maluco — BR (@brmelo07) September 18, 2019