Mesmo com torneio adiado, álbum da Copa América será lançado nesta sexta

A Panini anunciou que irá lançar o álbum de figurinhas da Copa América 2021, na próxima sexta-feira, 19. Apesar de a competição ter sido adiada em um ano em decorrência da covid-19, a editora decidiu manter o período de lançamento do álbum, com o intuito de entreter seu público em casa.

O novo livro de cromos contará com 56 páginas, compostas por curiosidades, informações de estádios e os jogadores que integram as 12 seleções participantes do torneio sul-americano. Para completar o álbum, será necessário obter 400 figurinhas, dentre elas 364 normais e 36 especiais.

A comercialização do livro será realizada em todo o Brasil, por R$ 8,90. Os envelopes, com cinco cromos cada, custarão R$ 2,50 e estarão disponíveis para compra em bancas de jornal e no site oficial da Panini: www.lojapanini.com.br.

Esta edição da competição terá como sede dois países, Argentina e Colômbia, o que não acontecia desde 1983, quando a Copa não teve uma sede fixa. Na ocasião, a seleção uruguaia foi a campeã.