Messi afirma que Ronaldo Fenômeno foi o melhor atacante que viu na vida

O craque argentino Lionel Messi afirmou neste sábado (27) que Ronaldo Fenômeno foi o melhor atacante que viu jogar. A declaração do astro do Barcelona foi dada em entrevista ao canal TyC Sports.

"Ronaldo foi o melhor atacante que vi na minha vida", afirmou Messi, citando o brasileiro que exibe em seu currículo três bolas de ouro e duas taças da Copa do Mundo.

Além de mencionar Ronaldo, Messi também afirmou que não mudaria nada de sua carreira ou trocaria qualquer título conquistado por uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina. "Teria ficado encantado em ser campeão do mundo, mas acho que não mudaria nada que conquistei na minha carreira para sê-lo. É isso o que Deus me deu."

Durante a entrevista, o jogador foi questionado sobre as suas preferências em relação aos clubes da Argentina. "Disseram que eu era River por não comemorar muito um gol no Mundial de Clubes e Independiente por ter uma foto com a camisa do clube, mas fui e sigo sendo Newell’s", disse.