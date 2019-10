Messi celebra 15º aniversário de estreia no Barça com chuteiras comemorativas

No dia 16 de outubro de 2004 Lionel Messi fez sua estreia em uma partida oficial pelo Barcelona, contra o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. Para comemorar a ocasião a Adidas, sua patrocinadora de longa data, lançou chuteira para comemorar os 15 anos de seu primeiro jogo pelo time catalão.

Chamado de NEMEZIZ 19+, o calçado tem a predominância das cores branca e dourada, em homenagem aos seus momentos marcantes no clube. O pé esquerdo leva o número 10 e o direito o minuto que ele entrou em campo - 82 - e a data do jogo - 16-10-2004.

On the day of being crowned Europe’s Golden Boot winner, we celebrate 15 years of Leo Messi magic with the #NEMEZIZ 15 years pack. Exclusively available for pre-order now: https://t.co/BpBM4MEbst #LimitedCollection pic.twitter.com/ppoKAUm6QV — adidas Football (@adidasfootball) October 16, 2019

Detalhes em azul celebram a origem argentina e a letra M também aparece na chuteira customizada.

adidas are celebrating 15 years of Lionel Messi at Barcelona with a special edition NEMESIS boot.

They're white, blue, and gold, and they have ‘82nd min – 16-10-2004’ on the forefront, commemorating the first moment he stepped onto a professional football pitch. pic.twitter.com/NtHQB0NbQl — MUNDIAL (@MundialMag) October 16, 2019