'Messi é o maior de todos os tempos', afirma Gattuso, técnico do Napoli

Lionel Messi é "o maior de todos os tempos", garantiu nesta segunda-feira Gennaro Gattuso, técnico do Napoli, clube marcado pela passagem do lendário Diego Maradona, na véspera do confronto com o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Ele é o maior e é um exemplo para todos, ele nunca fala uma palavra a mais do que os outros. Ele faz coisas que não existem no videogame, coisas impensáveis. Há alguns anos ele é o maior de todos os tempos", explicou Gattuso em coletiva de imprensa.

Questionado sobre a comparação com Maradona, que brilhou no Napoli entre 1984 e 1991, Gattuso respondeu que o ídolo napolitano é "um Deus do futebol".

"Mas eu o assisti em vídeos, e DVD. De perto, do estádio, eu nunca vi. Eu sei o campeão que era e sei que perdi algo de maravilhoso. Lamento. Hoje, eu vejo Messi fazer coisas que o Maradona fazia", completou.

Capitão do Napoli e napolitano de origem, Lorenzo Insigne foi mais diplomático. "Messi é o melhor do mundo atualmente. Mas, para nós napolitanos, Maradona é tudo e não pode ser comparado. Maradona é sagrado", analisou.

Gattuso e Insigne, por outro lado, concordaram na necessidade de não focar exclusivamente em Messi no duelo de ida das oitavas de final da Champions, nesta terça-feira no estádio San Paolo.

"Eu li algumas coisas, falavam de marcação individual... Precisamos fazer uma prestação coletiva, porque não há só Messi", disse Gattuso. Já o técnico do Barcelona, Quique Setién, insistiu na regularidade de Messi.

"Leo é um grande jogador há 14/15 anos. Ele joga todos os jogos em alto nível. É a maior diferença. Nunca vimos tal continuidade e Leo, após tantos anos, continua fazendo partidas como essa", elogiou o treinador, se referindo aos quatro gols do argentino na vitória sobre o Eibar, no sábado. "Eu também gostei de jogadores como Maradona e Cruyff. São eles que nos levaram a amar esse esporte", completou.

"Maradona é um jogador único na história do futebol. Sempre lembraremos dele", elogiou por sua vez o zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué. "Maradona ou Leo, é uma questão matadora. Mas eu estou diariamente ao lado de Leo há anos e escolho sua regularidade e seus feitos jogo após jogo há anos", concluiu.