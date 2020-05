Messi lidera treino de precisão no Barcelona após retomada dos treinos

Lionel Messi faz uma temporada bastante convincente no Barcelona e tem se mostrado um terror para os goleiros adversários. Nas 31 partidas disputadas pelo argentino, foram 24 gols marcados, frutos de treino e dedicação. Não à toa, o atacante liderou os as sessões de treinamento de precisão da equipe catalã, após a retomada das atividades no CT Cidade Esportiva Joan Gamper.

Além de aperfeiçoar suas habilidades de chute, o treino contribui também para o acerto de passes, que Messi tem mostrado distribuir com facilidade para seus companheiros. São 16 assistências acumuladas na temporada. Somadas aos números de gols, totalizam 40 participações em jogadas, que resultaram na movimentação das redes adversárias.