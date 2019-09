Messi responde convite de Cristiano Ronaldo para jantar

Depois de Cristiano Ronaldo afirmar que gostaria de jantar com Messi, foi a vez do craque do Barcelona responder se deseja ter esse encontro com o astro da Juventus. Em entrevista ao jornal catalão Sport, o argentino afirmou que não teria problemas em sair com seu "rival". Mas não marcou uma data.

"Na última cerimônia (sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões) foi quando mais falamos e mais próximos estivemos. Não sei se haverá jantar porque não sei se nos cruzaremos porque cada um vive de um lado e tem seus compromissos. Mas se tem que acontecer, não há problema", disse Messi.

"Sempre disse que não tenho problema com ele, que não éramos amigos porque não tínhamos dividido um vestiário. Sempre que nos vimos foi em galas ou em prêmio. Não tenho problema", ressaltou o argentino.

O convite de Cristiano Ronaldo foi feito durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na ocasião, o jogador da Juventus deixou claro que gosta de dividir os holofotes com Messi. "É claro que nós temos um bom relacionamento. Nós ainda não jantamos juntos, mas eu espero que possamos fazer isso no futuro", disse o Cristiano Ronaldo. Questionado se o jantar poderia acontecer esta noite, já que ambos estão em Mônaco, o atleta comentou que ficará para outra dia", disse.