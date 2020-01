Messi tem mais gols que jogos disputados nos últimos 10 anos

A voracidade de Lionel Messi, atacante do Barcelona, parece não ter fim, como mostram os dados publicados pelo portal especializado Transfermarkt, que revelou que de 2010 a 2019 o argentino teve mais gols marcados que partidas disputadas.

De 2010 a 2019, Messi, que em todo esse período defendeu apenas o Barcelona, fez 522 gols em 521 jogos, bem à frente do segundo colocado da lista, Cristiano Ronaldo, ex-Real Madrid e atualmente na Juventus. O português balançou as redes 477 vezes nas 489 vezes em que entrou em campo.

O pódio desse ranking tem também, em terceiro lugar, o polonês Robert Lewandowski, que nesses dez anos atuou por Borussia Dortmund e Bayern de Munique, com 324 gols em 454 partidas. Na sequência, aparecem dois uruguaios, Edinson Cavani, ex-Napoli e hoje no Paris Saint-Germain, com 309 gols em 447 compromissos, e Luiz Suárez, que vestiu as camisas de Ajax, Liverpool e Barcelona e somou 303 gols em 445 duelos.

Aparecem da sexta à décima colocações, nesta ordem, o argentino Sergio Agüero (280/430), o sueco Zlatan Ibrahimovic (251/342), o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (241/457), o também argentino Gonzalo Higuaín (240/457) e o francês Karim Benzema (232/470)./Com informações da EFE