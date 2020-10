Messi teria definido ano em que retornará à Argentina para encerrar sua carreira

Lionel Messi deve voltar a vestir a camisa do Newell's Old Boys em 2023. Isso de acordo com Emili Rousaud, ex-vice-presidente do Barcelona, que revelou a informação, em entrevista à rádio Villa Trinidad, nesta terça-feira.

O argentino pretende encerrar sua carreira lá para os 36 ou 37 anos. Ou seja, entre 2023 e 2024. De acordo com o ex-dirigente, Messi poderia renovar seu contrato com o Barcelona - que se estende até 2021 - jogar uma última temporada pelo clube catalão e voltar para a cidade de Rosário.

Desta forma, ele cumpria algo que é uma tradição entre jogadores de seu país: encerrar a carreira no clube de seus corações. A lista é grande. Contempla Maradona, Tevez, Riquelme, Milito, Verón e outros grandes nomes do futebol argentino.