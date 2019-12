Michael e Luan jogam na Arena Corinthians e torcida sonha com reforços

O atacante Michael, do Goiás, e Luan, do Grêmio, participaram do amistoso "Sheik e amigos contra a fome" nesta terça-feira, na Arena Corinthians, em Itaquera. A presença dos jogadores na casa alvinegra agitou as redes sociais, já que a torcida do clube sonha com os dois reforços para a próxima temporada.

Michael, inclusive, foi flagrado conversando com Duílio Monteiro Alves, diretor do Corinthians. O clube apresentou uma proposta para tentar contratá-lo e o jogador agradeceu o interesse, mas evitou entrar em detalhes sobre seu futuro.

Nas redes sociais, o nome dos atletas virou alvo dos comentários corintianos. "Vendo o Michael e o Luan na Arena já estou me iludindo", "Luan e Michael estão assinando contrato?", "Vem ser feliz no Corinthians", "só espero que a torcida do Corinthians consiga comover o Luan e o Michael", foram algumas das reações publicadas no Twitter.

O objetivo da partida "Sheik e amigos contra a fome" é arrecadar alimentos para doação. Neste ano, Sheik espera chegar a 120 toneladas, batendo as 100 toneladas conquistadas no ano de 2018. Essa é a terceira edição do amistoso.

Confira a repercussão nas redes sociais:

Michael e Luan sabendo como será o vestiário deles para 2020 ?? https://t.co/kmRjTLJhvD — JUNIOR (@uaujunior) December 10, 2019

Luan, Jorge e Michael na Arena mds — Mila (@MilaFentyy) December 10, 2019

Sheik fez mais agora, ao juntar Luan e Michael, do que na época em que era dirigente. Poderiam, aliás, anunciar hoje mesmo os acertos e parar de nos iludir. — Corinthians ?????. (@Timaorealidade) December 10, 2019

Inteligente é o Sheik que juntou Michael e Luan no mesmo lugar — NEGORALF (@Camxrgo) December 10, 2019

Podem trancar o luan, o michael e o jorge na arena já — candido (@Eduardo03679812) December 10, 2019

Michael, Luan e Sidclei o time já muda de patamar. É Oficial: estou Iludida. — Maiara Furlan (@furlan_maiara) December 10, 2019

É que o Luan e Michael tão assinando o contrato né? — lucas (@lucass_sccp) December 10, 2019