Michelle Bolsonaro elogia Gabigol após comemoração em Libras

Após abrir o placar na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste sábado, Gagigol usou a linguagem de sinais para dizer "hoje tem gol do Gabigol". A ação, que foi em homenagem ao Dia Nacional dos Surdos, comemorado em 26 de setembro, rendeu elogios da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"E o coração fica como", escreveu Michelle Bolsonaro em sua conta no Instagram ao compartilhar uma imagem de Gabigol durante a partida. "Depois de ter problemas com o cartaz que virou febre nas arquibancadas, Gabigol inovou ao comemorar mais um gol com a camisa do Flamengo. Após abrir o placar contra o Cruzeiro, o camisa 9 usou Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para mandar o recado", informa a publicação feita pela primeira-dama do Brasil.

O atleta rubro-negro passou por julgamento no STJD no início de setembro por ter levantado o cartaz na partida contra o Vasco e repetido a ação no jogo contra o Palmeiras. Apesar de ter sido absolvido pelo tribunal, preferiu não arriscar uma "reincidência".

O tento diante do Cruzeiro foi o 17º de Gabigol nesta temporada do Campeonato Brasileiro, em que o jogador é artilheiro isolado (vale lembrar, são 20 rodadas até agora). A equipe carioca lidera a competição com 45 pontos ganhos até o momento.