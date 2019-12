Milan anuncia Ibra e internautas projetam duelo do sueco contra CR7

A diretoria do Milan confirmou nesta sexta-feira o retorno de Zlatan Ibrahimovic ao time. Aos 38 anos, o veterano acertou contrato com duração de apenas seis meses, até o fim da temporada europeia, mas com opção para prolongar o vínculo por mais um ano.

Nas redes sociais, o retorno do jogador ao Milan empolgou os internautas. A maioria dos torcedores já projeta duelos do sueco contra Cristiano Ronaldo, astro da Juventus.

"Estou aqui imaginando o Ibra dividindo bola com o Cristiano Ronaldo e metendo o cotovelo na boca dele, amo esse homem", "Ibra e Cristiano Ronaldo no campeonato italiano = tudo pra mim", "quero ver o Cristiano Ronaldo destruindo o Ibra", "agora eu vou ver todo Juventus x Milan com o confronto de Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic", cometaram alguns dos internautas no Twitter.

Livre no mercado desde que deixou o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em novembro, Ibrahimovic está em boa forma física. Ele já deve ficar à disposição do Milan para a próxima partida do Campeonato Italiano, no dia 6 de janeiro, contra a Sampdoria, no retorno da competição, após o recesso de fim de ano.

Confira a repercussão:

Mano do céu o Ibra voltou pro Milan Agora eu vou ver todo Juventus x Milan com o confronto de Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic — Lu está orgulhosa do Flamengo (@mengaollu) December 27, 2019

Agora sim o Cristiano Ronaldo vai ter alguém pra disputar rsrs — vitoor (@http_vitoor) December 27, 2019

to aq imaginando o Ibra dividindo bola com o Cristiano Ronaldo e metendo o cotovelo na boca dele, amo esse homem @Ibra_official <3 pic.twitter.com/Xt8rYK3GEl — ju?¡s??? (@Juniorgoms87) December 27, 2019

Ibra e Cristiano Ronaldo no campeonato italiano = tudo pra mim — th (@tarsiiane) December 26, 2019

Ibra voltando pro Milan. Maluco tem mais físico que o Cristiano Ronaldo — Vinicius ???? (@PiaVinicius_) December 27, 2019

Ibra de volta ao Milan e eu já penso no clássico contra a Juventus. Ibrahimovic vs Cristiano Ronaldo ? — Bi e hepta (@Paola_Crf) December 27, 2019

sedenta pra ver o ibra provocando o cristiano ronaldo fds — ? (@rngnar) December 27, 2019