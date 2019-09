Mineirão é iluminado de verde em defesa da Floresta Amazônica

O estádio do Mineirão, uma das maiores arenas do Brasil, iluminou sua fachada na cor verde nesta quinta-feira. A ação faz parte de uma manifestação sobre o aumento de queimadas na Floresta Amazônica.

"A ideia tem o objetivo de chamar a atenção para um assunto tão sério como a preservação da Floresta Amazônica. Por ter uma política de sustentabilidade forte, o Mineirão, único estádio do Brasil a receber um selo internacional na categoria máxima por seu projeto sustentável, tem como compromisso a responsabilidade ambiental, como já faz ao longo da sua história, demonstrando que é possível aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade sócio-ambiental", explica Samuel Lloyd, diretor do estádio Mineirão.

A campanha se soma à mobilização global após a repercussão sobre o aumento de queimadas na Amazônia. No mundo esportivo, jogadores como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Daniel Alves, Novak Djokovic e Kyle Kuzma postaram mensagens nas redes sociais com alertas e aproveitaram para ressaltar a importância da preservação da natureza.

O Estado mostrou que o elevado número de focos de queimadas na Amazônia neste ano, que já é 60% superior à média dos últimos três anos, está sendo impulsionado pelo avanço do desmatamento.