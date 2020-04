Mineirão projeta na fachada homenagens para quem trabalha na pandemia

O estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, começou nos últimos dias a fazer uma série de homenagens aos profissionais de serviços essenciais, que trabalham em funções que continuam normalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Para isso, a fachada do local passou a exibir frases e depoimentos de familiares de quem atua em cargos como garis, entregadores, motoristas e nas áreas de limpeza e saúde.

Enquanto o futebol ficará paralisado, as mensagens vão continuar a ser expostas no estádio. A campanha é aberta ao público e as pessoas podem participar pela hashtag #TamoJuntoEIsolado no Twitter, Facebook e no Instagram. Para completar, o Mineirão ficou com iluminação na verde na noite de terça-feira, cor que simboliza a esperança.

O estádio também realizou a doação de R$ 240 mil para o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte e iniciou uma campanha pública para angariar fundos para a inauguração de uma ala com 70 leitos para atender as vítimas do coronavírus. "É importante mostrar o quanto esses profissionais são reconhecidos em todo o País. O Mineirão não pretende parar por aqui e vamos ainda mais longe nessa luta", afirmou a relações institucionais do Mineirão, Ludmila Ximenes.