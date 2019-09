Ministro elogia Roma após banir fã que fez insultos racistas a brasileiro

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte aplaudiu a proibição vitalícia da Roma aplicada ao torcedor que fez insultos racistas ao zagueiro brasileiro Juan Jesus, que é negro, pela rede social Instagram.

Após a Roma divulgar um comunicado denunciando o torcedor identificado por Andrea Dell'Aquila, que chamou o atleta brasileiro de "macaco maldito" e afirmou que Juan Jesus "parece melhor no zoológico", Conte apoiou o clube em post divulgado nas redes sociais.

The owner of the below Instagram account sent Juan Jesus disgusting racist abuse via direct message today

We have reported the account to the Italian police

We have reported the account to Instagram

The person responsible will be banned from #ASRoma games for life#NoToRacism pic.twitter.com/qP3SZT0pJY — AS Roma English (@ASRomaEN) September 26, 2019