Monaco faz homenagem ao Brasil após alta no número de mortes por covid-19

O perfil no Twitter do Monaco, da França, prestou uma homenagem ao Brasil na noite desta terça-feira. A versão em português da página lamentou o número de 17 mil mortes no País pelo novo coronavírus e em um recado de força e alerta, citou que a quantidade de vítimas fatais supera até mesmo a capacidade do estádio do clube, o Louis-II.

"17971. Um estádio lotado. Com esse número de mortes, o Brasil superou a capacidade do estádio Louis-II, que é de 16.530. O Monaco envia o mais sincero desejo de força aos brasileiros neste difícil momento. Se puder, fique em casa. Salve vidas", escreveu a página. O clube tem no elenco dois jogadores brasileiros: o zagueiro Jemerson e o lateral-esquerdo Jorge.

O Monaco contou que para fazer a homenagem, teve como inspiração um vídeo feito no dia anterior pelo Paraná Clube. A equipe brasileira também havia utilizado o estádio para chamar atenção aos números elevados de vítimas da pandemia.