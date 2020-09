Mourinho 'achou que tinha crescido' após perceber gols menores

Antes da bola rolar entre Tottenham e Shkendija, em partida válida pela Liga Europa, o técnico da equipe inglesa, José Mourinho, foi alertado por seus goleiros, Lloris e Hart, que os gols da Toše Proeski Arena, na Macedônia, estavam menores. Por via das dúvidas, o português parou debaixo de um dos travessões, esticou seu braço e chegou a seguinte conclusão: “Achei que eu tinha crescido. Mas então percebi que o gol estava 5 centímetros menor”.

Após perceber a irregularidade, Mourinho comunicou os representantes da Uefa presentes no local. A entidade averigou o problema e chegou a mesma conclusão do português: ambos os gols tinham 2,39 metros, cinco centímetros a menos que o permitido. "Eu não sou um goleiro, mas acompanho futebol desde garoto e percebi quando parei lá, estiquei meus braços e sei a distância (entre eles e o travessão). Senti que algo estava errado imediatamente", disse Mourinho, em coletiva.

De acordo com a BBC, o Shkendija não se responsabilizou pela irregularidade. O clube alegou que essa não é sua arena habitual. O City Stadium of Tetovo não preenche os pré-requisitos da Uefa e, por isso, o clube realizou a partida lá. O Tottenham volta a entrar em campo pela Liga Europa na próxima quarta-feira, diante do Maccabi Haifa, de Israel. Antes, a equipe enfrenta o Newcastle, em partida válida pelo Campeonato Inglês. O jogo aconte neste domingo, às 10h.