Mourinho convida gandula que ajudou o Tottenham para almoçar com o time principal

Callum Hynes, de 15 anos, teve uma semana inesquecível no Tottenham. Depois de ajudar a equipe durante o jogo contra o Olympiacos pela Liga dos Campeões e ser cumprimentado por José Mourinho, o garoto recebeu um convite para almoçar junto com o treinador e os atletas do time inglês.

Hynes pode almoçar com jogadores como Harry Kane e Son Heung-Min, seus ídolos, antes da equipe enfrentar o Bournemouth neste sábado pelo Campeonato Inglês, em outro momento que deve ficar em sua memória.

Ball boy Callum Hynes joins the squad for their pre-match meal ahead of today's game! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/VCPtfq2kY1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 30, 2019

E o garoto parece ter dado mais sorte ao Tottenham: no jogo, Dele Alli, duas vezes, e Sissoko abriram 3 a 0 para o time de Hynes. Apesar de um pequeno susto no final, com os dois gols de Harry Wilson, o time de Londres saiu de campo com a vitória.

No jogo contra o Olympiacos, Hynes auxiliou o Tottenham a virar contra o time grego. Quando havia empate por 2 a 2 no placar, uma reposição de bola rápida do jovem ajudou no gol de Harry Kane, o da virada - o Tottenham venceu por 4 a 2.