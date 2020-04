Mourinho elege Ronaldo 'Fenômeno' como maior jogador de todos os tempos 

O treinador do Tottenham, José Mourinho, elegeu Ronaldo “Fenômeno” como o melhor jogador que já viu jogar na história do futebol. À frente de Messi e Cristiano Ronaldo, o técnico português afirmou que, quando se trata de talento e habilidade, nada supera o ex-jogador brasileiro.

"Para mim, Ronaldo, o brasileiro, Cristiano e Leo Messi, estão no topo (da lista) todos os dias há 15 anos, com carreiras longas e bem-sucedidas. Mas, se falamos estritamente sobre talento e habilidade, ninguém vence o brasileiro. Quando ele estava no Barcelona, com Bobby Robson, percebi que ele era o melhor jogador que eu já vi ", revelou Mourinho, ao “Live Score”.

De acordo com o treinador do Spurs, “Fenômeno” poderia ter ido ainda mais longe, caso as lesões que sofreu ao longo de sua carreira, não tivessem atrapalhado sua performance.

"As lesões mataram uma carreira que poderia ter sido ainda mais incrível, mas o talento que o garoto (Ronaldo) tinha, aos 19 anos, era algo fora do normal. Se falarmos, exclusivamente, sobre talento, ninguém o superou", explicou.

Ao longo de sua carreira, Ronaldo passou por grandes clubes europeus, como Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e Milan. Em 2011, o centroavante retornou ao Brasil para encerrar sua carreira no Corinthians. De 1993 a 2011, “Fenômeno” acumulou 414 gols, em 616 jogos disputados.