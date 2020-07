Mourinho 'invade' entrevista de colega para se corrigir por falha

O técnico do Tottenham, José Mourinho, teve uma atitude curiosa nesta quinta-feira durante a rodada do Campeonato Inglês. Após o time dele perder fora de casa por 3 a 1 para o Sheffield United, o treinador português ficou tão irritado com o resultado que esqueceu do cumprimento cordial com o adversário, Chris Wilder. Mas logo depois essa falha foi resolvida.

Wilder dava entrevista ao vivo para uma emissora de TV quando Mourinho interrompeu a conversa apenas para pedir desculpas por não ter cumprimentado o colega anteriormente. Surpreendido com o gesto do português, o técnico do Sheffield elogiou a atitude e destacou que o treinador do Tottenham teve um ato de classe ao procurá-lo para cumprimentar.

A irritação de Mourinho após o jogo se explica principalmente pela atuação ruim do Tottenham. O time londrino viu os adversários abrirem três gols de vantagem e apenas no fim o atacante Harry Kane descontou. Com o resultado, a equipe caiu para a 9ª posição, enquanto o Sheffield subiu para o 7º lugar.