Mourinho leva cartão por tentar ver anotações do técnico adversário

Grande personagem do futebol inglês, o técnico José Mourinho passou por uma situação inusitada nesta quarta-feira, na partida entre seu time, o Tottenham, e o Southampton: o português levou um cartão amarelo por tentar ver as anotações da comissão técnica adversária.

Com a proximidade entre as áreas técnicas dos dois times no estádio St. Mary, Mourinho foi até o banco do adversário e se inclinou para ver o que o treinador do Southampton, Ralph Hasenhütl, escrevia em suas anotações. A movimentação foi notada pelo juiz da partida, Mike Dean, que mostrou então o cartão amarelo ao técnico do Tottenham.

Southampton bench: Discretely making important tactical notes Jose Mourinho: pic.twitter.com/6xmJkxdFet — FootballJOE (@FootballJOE) January 1, 2020

Na entrevista coletiva, Mourinho admitiu que mereceu a punição após um entrevero com um membro da comissão técnica do Southampton. "Fui rude, mas fui rude com um idiota. Claramente mereci o cartão. Troquei palavras ruins com o sujeito", afirmou. Segundo a imprensa inglesa, o alvo da ofensa de Mourinho seria o técnico de goleiro do time adversário, Andrew Sparks.

Se Mourinho conseguiu ver ou não o que estava escrito, nunca saberemos. Se viu, não o ajudou: o Tottenham foi derrotado pelo Southampton por 1 a 0, sendo que o gol do time da casa saiu aos 17 minutos do primeiro tempo.