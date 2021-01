Mourinho fica decepcionado por jogadores do Tottenham aglomerarem no Natal

Na Inglaterra, uma grande polêmica começou após surgirem fotos de uma celebração natalina com a presença dos jogadores Lamela, Lo Celso e Reguilón, do Tottenham, e Lanzini, do West Ham, mesmo com a alta nos números do novo coronavírus no país. José Mourinho, técnico do Tottenham, contou estar decepcionado com o ocorrido e que havia até dado um leitão para Reguilón, por achar que o lateral espanhol passaria a data sozinho

"Nos sentimos decepcionados porque damos aos jogadores toda a educação, todas as condições... claro que não estamos satisfeitos. Foi uma surpresa negativa para nós. Eu dei um leitão a Reguilón porque disseram que ia passar as festas sozinho. Como pudemos ver, não estava sozinho", comentou Mourinho antes da partida contra o Leeds.

"Nos sentimos extremamente decepcionados e condenamos veementemente esta imagem em que se vê nossos jogadores junto com familiares e amigos no Natal, particularmente sabendo os sacrifícios que todos estão fazendo no país para estar seguros durante o período festivo", disse o Tottenham em comunicado. Na nota, o time ainda disse que resolverá o assunto internamente.

No jogo com o Leeds, Lamela não foi relacionado, Reguilón ficou no banco de reservas e Lo Celso já ficaria fora por estar lesionado. O Tottenham venceu por 3 a 0.