Esposa de Canniggia o acusa de violência doméstica e de ter lhe causado um aborto

Mariana Nannis, esposa do ex-jogador da seleção argentina Claudio Caniggia, participou de um programa de televisão argentino no qual fez diversas acusações sobre o marido. Nannis afirmou que ele é um viciado em drogas, que já a agrediu fisicamente e que fez com que ela sofresse um aborto. O jogador negou tudo através das redes sociais.

"Eu vim salvar meu marido da prostituição e da drogadição. Ele está passando por um momento no qual estão se aproveitando dele. Tem um problema de vício", começou Nannis, relatando que Cannigia se encontra frequentemente com uma prostituta que o mantém drogado. Segundo ela, o argentino já esteve internado duas vezes em clínicas de reabilitação. Na sequência, ela relatou os maus-tratos que teria passado na mão do ex-jogador.

Segundo ela, os dois discutiram uma vez por ele ter chegado em um quarto de hotel onde estavam hospedados às 4h30 da manhã, enquanto ela não saiu de lá. "Ele me colocou ao meu lado e disse: 'filha da p***, eu vou te matar', ele me bateu na barriga começou a me dar socos na cara. Tenho fotos dos golpes. Levantei-me como pude, Fui até a sala e disse: 'Por que você me bate? Vou chamar a polícia para prendê-lo na prisão porque você me bateu'", relatou Nannis.

Mas o ex-atleta teria reagido com desdém. "Ele me disse que era amigo de (Daniel) Angelici (presidente do Boca Juniors), o presidente (argentino, Maurício Macri), o chefe de polícia e que não iria ficar dois minutos na cadeia. E quando saísse, minha cabeça ia rolar", prosseguiu. A apresentadora Susana Giménez mostrou uma foto de Nannis com o olho roxo. Outro episódio de violência teria ocorrido enquanto ele estava sob efeito de drogas e procurava mais.

"Ele me empurrou contra um carro. Estava nervoso e eu disse: 'Então você não entra, me mostre seus bolsos, se você não tiver nada.' Eu estava com o carro a dois metros de distância. Eu deixei ele olhar em um bolso e viu que não havia nada. Quando fui colocar a mão no outro, ele me agarrou e me empurrou contra o carro, eu estava grávida de dois meses e meio, ele me empurrou, saiu de casa e dormiu do lado de fora, no dia seguinte comecei a sangrar. Ele matou meu bebê", contou Mariana Nannis.

Caniggia e Nannis tem três filhos: Axel, de 28 anos, Charlotte e Alexander, que têm 26. Nas redes sociais, Alexander ofendeu o pai e afirmou que ele é um filho da p***, enquanto se disse grato à mãe, que o ensinou a respeitar as mulheres.

RESPOSTA

Cannigia respondeu através de um post no instagram, pondo em dúvida a sanidade da esposa. "Este é um momento doloroso. Para mim e meus filhos, e quero supôr que para a mãe deles também, ninguém deve ser grato por esta exposição e pela vergonha que ela promove. Minha vida foi sempre foi o que é agora: absolutamente transparente. Não tenho que ocultar nenhuma conduta condenável. O meu sempre foi trabalho, ir em frente e o mesmo perfil que vou manter", começou.

"Me dói na alma que um grande amor termine neste show grotesco que não quero fazer parte. Talvez por isso creio ser necessário que através de ajuda profissional se trate de estabelecer o que aconteceu com ela, em que curva emocional ela perdeu a estabilidade psíquica para que se comporte desta maneira tão dolorosa para seus filhos e para mim. Este é um pensamento que flui do sentido elemental mais comum que acham as pessoas que me conhecem e a conhecem", continuou Caniggia.

"É a conclusão a quem chegam as pessoas que assistem a esse espetáculo patético. Quiçá a perícia de quem tem o conhecimento necessário para estuda a mente humana tenha a resposta. Mas, além disto, seguirei sendo quem sou hoje e farei o que corresponde", finalizou o ex-jogador argentino.

Apesar da troca de farpas pública, nenhum dos dois manifestou intenção de processar o cônjuge ou mesmo de pedir divórcio até agora.