Mulher pede namorada em casamento no intervalo do Gre-Nal; assista

O amor estava no ar nas arquibancadas da Arena do Grêmio neste domingo. Durante o intervalo do Gre-Nal 422, uma mulher surpreendeu sua namorada com um pedido de casamento e foi aplaudida pelos torcedores.

Assim como manda o figurino, a torcedora se ajoelhou na arquibancada e exibiu um par de alianças ao fazer o pedido. E a resposta foi um sim. Assista:

No Grenal de ontem, 3/11, com a vitória do Tricolor, a Arena teve um momento que emocionou a todos! ?? A casa do Imortal vivenciou o primeiro pedido de casamento homoafetivo da sua história e dos clássicos Grenais ??Desejamos muitas felicidades às gremistas Nicolli e Juli pic.twitter.com/zcJRn2cpsy — Arena do Grêmio (@todosnaarena) November 4, 2019

"A Arena teve um momento que emocionou a todos! A casa do Imortal vivenciou o primeiro pedido de casamento homoafetivo da sua história e dos clássicos Grenais. Desejamos muitas felicidades às gremistas Nicolli e Juli!", escreveu o perfil oficial do estádio no Twitter.

Em campo, a felicidade das torcedoras dobrou, já que o Grêmio garantiu a vitória sobre o rival por 2 a 0 e se firmou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O time da casa jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, após a expulsão do goleiro Marcelo Lomba.