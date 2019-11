Mulher 'transmite' jogo do Flamengo pelo WhatsApp e viraliza na web

A torcedora do Flamengo Lilian Amaral "transmitiu" o jogo entre o clube rubro-negro e o Goiás, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, para o seu marido, Diego, pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e viralizou nas redes sociais.

Tudo começou quando o marido de Lilian ficou preso na fila de um mercado e não chegaria em casa a tempo de acompanhar o a primeira etapa partida. Pensando na situação, Lilian resolveu gravar o jogo pelo celular e mostrar ao marido, fanático pelo Flamengo, usando o WhatsApp.

No Twitter, a foto ficou conhecida após o filho de Lilian publicar uma foto da mãe mostrando o jogo. "Meu padrasto tá na fila do mercado e minha mãe fazendo transmissão do jogo para ele pelo WhatsApp. Se não for assim eu nem namoro", brincou o garoto.

meu padrasto tá na fila do mercado e minha mãe fazendo transmissão do jogo p ele pelo WhatsApp. se não for assim eu nem namoro pic.twitter.com/7ajZZCZRSL — fb (@crfabio_) October 31, 2019

Até o momento desta publicação, o post chegou a marca de 1,8 mil curtidas e mais de 800 compartilhamentos. Nos comentários, os torcedores se divertiram com a situação.

Em campo, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi boa para o Flamengo. Além de ver os rivais Palmeiras e Santos vencerem seus jogos, ainda só empatou, por 2 a 2, diante do Goiás, no Serra Dourada, depois de abrir 2 a 0. O time carioca terminou o duelo com dez jogadores, pois o goleiro César foi expulso. Ao final da partida, Willian Arão e Gabriel discutiram de forma intensa ainda no gramado.