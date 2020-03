Muller tenta copiar 'escanteio surpresa' e dá vexame na Alemanha

O atacante alemão Thomas Muller, do Bayern de Munique, protagonizou uma jogada bizarra nesta terça-feira. No jogo pela Copa da Alemanha contra o Schalke, ele tentou cobrar um escanteio de maneira diferente, porém fez tudo errado. A bola foi diretamente para a linha de fundo e até o próprio jogador tirou sarro do quanto a ideia foi fracassada.

Muller deixou a bola na marca de escanteio e saiu caminhando. Porém, ao ver a oportunidade de uma jogada, retornou rapidamente para cobrar, mas fez errou feio. Após ver a bola sair pela linha de fundo, o atacante deitou no chão, levou as mãos à cabeça e lamentou o erro. Mais tarde, nas redes sociais, ele próprio tirou sarro do lance esquisito.

A tentativa do jogador do alemão lembra bastante um escanteio que marcou história na edição do ano passado da Liga dos Campeões. Alexander-Arnold, do Liverpool, fez uma jogada parecida e surpreendeu o Barcelona com uma cobrança rápida na vitória pela semifinal do torneio. Já pela Copa da Alemanha, o erro de Muller teve pouco impacto. O Bayern venceu por 1 a 0 e se classificou para a fase seguinte da competição.