Mundo do futebol lamenta morte do filho mais velho de Cafu

A notícia da morte do filho mais velho do pentacampeão mundial Cafu, Danilo Feliciano de Moraes, de 30 anos, chocou o mundo esportivo nesta quarta-feira. Clubes, entidades e esportistas usaram as redes sociais para se solidarizar com o ex-jogador.

"Hoje (é) um dia muito triste. Aos 30 anos, meu filho Danilo acaba de nos deixar. Acabo de perder um anjo, e o céu acaba de (ganhar) um", escreveu Cafu, que perdeu seu filho após um mal-estar súbito enquanto jogava bola na casa da família, em Alphaville, Barueri.

No Twitter, o perfil oficial da CBF lamentou a morte de Danilo. "Toda a nossa solidariedade e carinho ao eterno capitão @officialcafu e sua família pela perda do Danilo. Nossos corações estão com vocês", escreveu.

Toda a nossa solidariedade e carinho ao eterno capitão @officialcafu e sua família pela perda do Danilo. Nossos corações estão com vocês pic.twitter.com/tRvgIAo18a — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 5, 2019

Os clubes Roma e Milan, onde Cafu teve passagens marcantes, também se manifestaram. "Cafu, neste momento de profunda tristeza, estamos com você e sua família. Nosso abraço vai até você", publicou o Milan. "O clube envia suas mais profundas condolências a Marcos Cafu e sua família nessa hora tão difícil", escreveu a Roma.

O italiano Francesco Totti, ex-companheiro de Cafu na Roma, divulgou uma mensagem de apoio em sua conta nas redes sociais. "Eu o vi crescer... Não é possível! Estou perto de você meu amigo com tudo. Descanse em paz, Danilo", disse.

Confira as manifestações na web:

L’ho visto crescere... non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il ... Riposa in pace Danilo pic.twitter.com/xDK31CALpJ — Francesco Totti (@Totti) September 5, 2019

O Santos FC e a nação santista lamentam o falecimento de Danilo Feliciano de Moraes, filho do ídolo mundial @officialcafu. Muita força aos familiares e amigos do nosso pentacampeão do mundo! ? — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 5, 2019

Força ao @officialcafu pelo falecimento de seu filho mais velho. Nossos sentimentos aos parentes e amigos neste momento tão difícil. ?? — Corinthians (@Corinthians) September 5, 2019

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Danilo, filho do @officialcafu. O clube se solidariza e deseja muita força aos familiares e amigos do ídolo tricolor. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 5, 2019

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento de Danilo, filho de @officialcafu, e manifesta as condolências ao pentacampeão mundial e sua família. — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 5, 2019

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do pentacampeão mundial @officialcafu. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. ?? — Flamengo (@Flamengo) September 5, 2019

Nossas condolências ao capitão do penta Cafu, pela perda de seu filho. Que neste momento de dor sua família encontre força e paz. — Ceará Sporting Club - Time do Povo (@CearaSC) September 5, 2019

O Fluminense Football Club lamenta o falecimento de Danilo, filho mais velho do pentacampeão @officialcafu. O clube se solidariza com o jogador, família e amigos. Força a todos! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 5, 2019

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times ?? Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi ?? — AC Milan (@acmilan) September 5, 2019

O clube envia suas mais profundas condolências a Marcos Cafu (@officialcafu) e sua família nessa hora tão difícil. Nossos pensamentos e orações estão com todos vocês. Força! — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) September 5, 2019