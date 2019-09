Muricy cai durante programa e vídeo viraliza na web; assista

"Felipão não foi o único a cair nesta segunda-feira". Essa foi uma das frases mais publicadas pelos internautas após o ex-técnico e atual comentarista Muricy Ramalho cair de uma cadeira nos bastidores do programa Bem Amigos, do SporTV.

O atual comentarista do SporTV virou um dos assuntos mais comentados no Twitter após o vídeo do seu tombo viralizar na rede social. A queda aconteceu durante o intervalo da programação. Assista:

NÃO FOI SÓ O FELIPÃO ...que caiu...olhem essa do Muricy... pic.twitter.com/XgePDJm2jf — Algaci Tulio (@Algaci_Tulio) September 3, 2019

Apenas no Twitter do jornalista Milton Neves o vídeo chegou a marca de 143,2 mil visualizações até o momento desta publicação. Caio Ribeiro, que estava ao lado de Muricy, usou a sua conta no Instagram para dizer que ficou "paralisado" com a situação.

"Professor, eu gosto tanto de você que fiquei paralisado, sem reação nenhuma. Foi tipo um mini infarto", escreveu Caio, após compartilhar um vídeo em que aparecem os comentaristas da Globo.

Confira as reações dos internautas:

Muricy é pica, homenageando o futuro do Fluminense https://t.co/5NF1Ma8X7x — MT (@mateusguedees) September 3, 2019

As vezes eu tô só o Muricy https://t.co/62r1Yaj2UD — Chucky△ (@pudimdepinga_) September 3, 2019

Muricy foi dar aquela coçada e o Caio nem pra dar uma mão pro professor! pic.twitter.com/ESSAlJ5JL1 — Fabio Dametto (@fdametto) September 3, 2019

E o Muricy que foi coçar a bunda e caiu? Bom dia jovens pic.twitter.com/Ni7UNiquKH — JONAS (@Jonassilva_sccp) September 3, 2019

Muricy e Felipão caindo no mesmo dia. RIP técnicos brasileiros. pic.twitter.com/1oM1twvw9s — Pepe #Luto (@Pelaipinh0) September 3, 2019

Felipão caiu no Palmeiras e Muricy caiu na globo pic.twitter.com/tvmr1VmEhI — O Injuriado (@OInjuriado1) September 3, 2019

Além de Felipão, outro caiu nessa rodada: Muricy Ramalho pic.twitter.com/4Q7rCkperR — CORINTHIANSSC (@corinthianssc) September 3, 2019