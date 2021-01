Muricy chama atenção na web ao postar foto exibindo computador antigo

Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, chamou a atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao publicar uma selfie no Centro de Treinamento de Cotia. Na imagem é possível ver um computador antigo.

"Pede um computador novo pros caras, Muricy", comentou um dos internautas. "PC da nova geração", ironizou outro. A brincadeira foi parar até no perfil de ex-jogadores do clube.

"Professor, ligando no presidente do SPFC. Vamos trocar o seu computador. Boa sorte aí", escreveu Souza. "Com esse computador, se for avaliar atleta de 15 anos vai ser aprovado com 40 (risos)", brincou Leandro Guerreiro.

Confira a repercussão:

o pc que botaram em cotia pro muricy malemá roda brasfoot deve ser mais lerdo q o liziero pic.twitter.com/R6fqjHdov3 — leo (@leobannf) January 13, 2021

Depois dessa foto do Muricy Ramalho, vou dar uma revisada nos balanços do São Paulo para ver como andam os investimentos em tecnologia. pic.twitter.com/gBwPwmgTPJ — Rodrigo Capelo (@rodrigocapelo) January 13, 2021

| São Paulo é o clube brasileiro que mais faturou com vendas de jogadores na década. O Tricolor lidera com quase R$ 1 bilhão arrecadados, segundo estudo da Pluri Consultoria. | O computador de Muricy, coordenador de futebol: pic.twitter.com/M2sE10siP0 — TRI! CÔ! VÔ! (@tricovotweets) January 13, 2021

PC GAMER CABULOSO DO MURICY pic.twitter.com/pP1AWN5OMo — Canário Pistola (@canariopistola) January 13, 2021