Na Argentina, Daniel Alves ganha camisa 10 do Boca Juniors: 'Honra'

O meia Daniel Alves ganhou nesta terça-feira uma camisa 10 do Boca Juniors. O elenco do São Paulo treinou no CT do clube argentino em preparação para o confronto com o River Plate, nesta quarta, pela Copa Libertadores da América.

Em suas redes sociais, Daniel Alves agradeceu. "Com todo meu respeito a todos os 10 do Boca e que nesse momento é Carlitos Tevez, muito obrigado pelo carinho e respeito de sempre. É um honra ter essa camisa em minha coleção", escreveu. O maior camisa 10 da história do Boca, é claro, foi Maradona.

O São Paulo chegou à Argentina na segunda-feira e treinou no CT do Boca Juniors nesta terça, véspera do confronto decisivo com o River Plate. Se a equipe tricolor perder para o time argentino, estará eliminada da Copa Libertadores da América.