Na Bélgica, goleiro vai ao ataque e empata jogo aos 51 do 2º tempo

Depois de um jogador de linha assumir a posição de um goleiro e representar bem a função na MLS, ocorreu o contrário na Bélgica: o goleiro Arnaud Bodart foi ao ataque e fez o gol de empate do Standard Liège contra o Eupen, pelo Campeonato Belga.

No lance, o Standard tinha uma falta perto da área. A defesa tirou, mas não completamente: um jogador dominou e chutou, e Bodart estava no meio do caminho para desviar para as redes e marcar o segundo gol de seu time.

HELD | Doelman Arnaud Bodart bezorgde @standard_rscl nog een punt met een late gelijkmaker in blessuretijd! ❤️#STAEUP pic.twitter.com/o6sUNaqRk6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 21, 2020

Antes do tento do goleiro de 22 anos, o Standard havia aberto o placar com Merveille Bokadi, mas Smail Prevljak e Stef Peeters viraram para o Eupen.

Com o empate, o Standard Liège fica com 23 pontos, na quarta colocação do Campeonato Belga, três pontos atrás do líder, o Club Brugge. Já o Eupen é o 13º com 13 pontos, quatro a mais que o Waasland-Beveren, o time que hoje disputaria os playoffs do rebaixamento.