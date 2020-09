Na cor azul e com escudo retrô, Santos lança terceiro uniforme

O Santos lançou seu novo terceiro uniforme para a temporada 2020/21, na terça-feira. O item é retrô e segue a linha da desenvolvedora de materiais esportivos, que decidiu realizar uma homenagem a comemoração dos 125 anos do futebol no Brasil.

De um passado e um presente só de glórias.⁣ Uma história que não se apaga.⁣⁣ ⁣⁣ Da cor que traz as suas origens e do escudo sua tradição, conheça o novo #TerceiroManto do Santos FC.⁣⁣ ⁣⁣ A partir do dia 18/09 nas lojas oficiais. #125AnosDeFutebol pic.twitter.com/yAEheXbqek — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 15, 2020

Por isso, o escudo do clube com as iniciais "SFC" entrelaçadas, utilizado entre 1942 e 1944, volta a figurar na camisa, que é predominantemente azul. A cor escolhida faz referência as origens da equipe da Baixada Santista, que já vestiu um manto desta tonalidade em 2012.

Os calções do uniforme continuam a mesma cor da camisa, já os meiões possuem duas opções: azul ou preto. A desenvolvedora do item é inglesa e lançou o manto com seguinte slogan: "criado na Inglaterra, recriado por nós", assim como aconteceu com o futebol no Brasil.

Ainda não há data para que o novo uniforme seja estreado. Ele será comercializado a partir desta sexta-feira nas lojas oficias do Santos. O preço, no entanto, não foi revelado.