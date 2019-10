Jogadores comemoram sem a bola entrar e levam gol na sequência; assista

O Campeonato Croata reservou um dos lances mais curiosos do futebol mundial neste ano. Neste sábado, durante partida da 13ª rodada, o Slaven Belupo, lanterna da competição, saiu atrás no placar diante do vice-líder Hadjuk Split e teve uma boa oportunidade para empatar depois que o goleiro saiu jogando errado.

O jogador do Belupo recebeu um presente e encobriu o goleiro. A bola acertou a trave e não entrou, mas deu a ideia de que havia entrado e alguns jogadores, enganados pela ilusão de ótica, saíram para comemorar. Quem balançou a rede, na verdade, foi o goleiro Posavec, do Split.

Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedocili smo zaista jednom od najcudnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL ?? pic.twitter.com/KLZ27TvUeX — Nogomet+ (@NogometPlusNet) October 26, 2019

Um dos que foi celebrar o que entendeu ser um gol foi o arqueiro do Belupo, que deixou a grande área para festejar com o banco de reservas sem saber de que tinha sido traído pela ilusão de ótica.

O jogo seguiu e o Split aproveitado o vacilo do adversário para ampliar o placar para 2 a 0. Juranovic teve todo o tempo e espaço do mundo para marcar, já que o gol estava aberto e os atletas rivais, distraídos.