Goleiro se adianta em pênalti duas vezes e é expulso; rival perde 3ª chance

Uma das histórias mais curiosas do final de semana de futebol aconteceu na segunda divisão romena: no jogo entre Petrolul e Rapid pela fase final da competição, um pênalti foi chutado três vezes, mas em nenhuma delas se converteu em gol. Três jogadores diferentes perderam a oportunidade de dar a vitória ao Petrolul e o jogo acabou em 0 a 0.

Primeiro, o goleiro Mihai Popa, de 19 anos, defendeu o chute de Sergiu Arnautu no canto direito, mas havia se adiantado quase dois metros para pegar a bola. O juiz mandou voltar a cobrança e deu cartão amarelo a Popa, como manda a regra atual. Laurentiu Marinescu, então, foi para a marca da cal e cobrou no canto esquerdo, mas também foi parado pelo arqueiro, que mais uma vez se adiantou. O juiz viu e deu o segundo amarelo a Popa, que saiu de campo chorando.

O Rapid ficou, então, com dois jogadores a menos, já que Rares Lazar havia sido expulso no primeiro tempo. O técnico tirou o meia Marian Draghiceanu e colocou o goleiro reserva Alexandre Tataru, que viu David Colli chutar a terceira e derradeira chance no pênalti no travessão. Mesmo com dois a menos, o Rapid conseguiu segurar o empate sem gols com o Petrolul. Confira os vídeos das penalidades.

This is absolutely mental! Penalty taken and MISSED 3 times in the big promotion derby between Petrolul and Rapid. Keeper gets booked twice and sent off for jumping in front of his goal line! Rapid finishes in just 9 players, but survives with a draw! This is the 1st of 3 pens. pic.twitter.com/9vQoZkgpCB — Emanuel Roşu (@Emishor) July 11, 2020

2nd of 3 missed pens. pic.twitter.com/yr4YWqWmDE — Emanuel Roşu (@Emishor) July 11, 2020

3rd miss pen. It took Petrolul almost 9 minutes (!!!) to get done with this penalty! Absolutely mental scenes. Imagine what would have happened if there were fans inside the stadium! Just incredible! pic.twitter.com/5N93kyrqQP — Emanuel Roşu (@Emishor) July 11, 2020

O Rapid está em quarto no hexagonal final, com dois pontos. Já o Petrolul disputou apenas uma partida até agora - teve seis casos de covid-19 e os jogos foram adiados - e ocupa a última colocação, tendo justamente o ponto deste jogo.

Segundo Marinescu, o capitão do Petrolul, a situação parece um pesadelo. "Estou esperando para acordar, para acreditar que não é verdade. Tantos jogadores com Covid, suspensos, e agora essas penalidades perdidas", lamentou, ao final da partida.