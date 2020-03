Na série A3 do Paulista, técnico é demitido durante intervalo de jogo

Que o futebol brasileiro dá pouco tempo para os técnicos e os demite com uma frequência assustadora, todos já sabem. Ainda assim, a atitude do Olimpia é surpreendente: o clube demitiu o técnico Alexandre Ferreira no intervalo do jogo contra o Primavera, pela série A3 do Campeonato Paulista.

Naquele momento, o Olimpia estava perdendo por 2 a 0. Em sete jogos com Ferreira até então, o treinador havia obtido duas vitórias, três empates e duas derrotas antes da partida contra o Primavera. Em seu site, o clube justificou a demissão afirmando que o clube vinha em uma sequência negativa, mas o técnico tem outra versão.

Segundo Vieira, ele foi mandado embora por não aceitar interferência do diretor de futebol do clube, Antônio Delamodarme, o Niquinha, na escalação. "Fui para o intervalo com a ideia de botar o Linik. Também tentei mexer no time através do brio cobrando mais pegada e determinação, porque a meu ver o problema do time para tomar dois gols não era tático, e sim os erros individuais", começou o treinador em entrevista ao portal UOL.

"Aí recebi a informação do auxiliar da casa (Paulinho Fonseca) que o presidente (na verdade o diretor de futebol, Niquinha) tinha solicitado outra mudança além da que eu faria. Eu falei que não era momento, que uma só seria interessante para reverter o jogo", relatou Ferreira.

"Passei esta informação e ele (Paulinho) passou ao presidente (diretor). Então ele (Niquinha) entrou no vestiário dizendo que era para eu fazer a outra troca, sim, senão eu seria demitido. Eu não achei correto, não concordei. Ele falou que ele que mandava, se dirigiu aos jogadores dizendo o que seria feito e foi dessa forma. Aí eu entendi que estava demitido. Difícil na história ter acontecido situações como essa, não estamos acostumados. Mas ele manda, existe um processo de hierarquia. Eu não aceitei fazer e ele como presidente (diretor) tomou sua decisão", finalizou o técnico.

No segundo tempo, sob o comando do auxiliar Paulinho Fonseca, o Olimpia empatou a partida, que teve placar final de 2 a 2. O Olimpia está na 12ª colocação entre 16 times no torneio, com oito pontos.