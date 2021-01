Na série D, torcida do Altos-PI leva escadas para assistir jogo por cima de muro

A torcida do Altos, time do Piauí, está definitivamente bastante animada com o possível acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, os fãs do time driblaram a proibição da presença de público para o jogo decisivo da Série D contra o Marcílio Dias-SC por conta da covid-19 levando escadas até o estádio e subindo para ver por cima do muro do estádio Felipão.

A movimentação foi captada pelo site globoesporte.com. Nas imagens, possível ver diversas pessoas em cima das escadas torcendo para a equipe piauiense, assim como a aglomeração na chegada do ônibus do Altos, desrespeitando o protocolo de segurança para evitar a disseminação do coronavírus.

Torcida do Altos traz escada de casa e cria camarote vip no muro para ver o jogo do acesso. Jacaré pega o Marcílio Dias pela Série D. #trfelipao pic.twitter.com/2ab3c9S0Um — Renan Morais (@renanmorais2021) January 10, 2021

Torcida do Altos recepcionando a equipe no jogo que pode garantir o acesso à Série C do Brasileirão pic.twitter.com/yW69n7lgF4 — Pablo (@_pablofelipe) January 10, 2021

Torcida do Altos usou escadas e a árvore pra subir em cima do muro e comemorar o acesso pra Série C pic.twitter.com/uLRhCQTz1y — Última Divisão (@ultimadivisao) January 10, 2021

E os torcedores do Altos voltaram para casa felizes com o que o time apresentou: a equipe derrotou o Marcílio Dias por nada menos que 5 a 1, com gols de Klenisson, Júnio Cesar, Carlos Alberto (2) e Gean; Hélio Paraíba descontou. Com isso, o Altos garantiu o acesso para a série C na próxima temporada e enfrenta o Mirassol na semifinal da Série D.