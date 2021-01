Na Turquia, time joga de branco e 'fica invisível' por conta da neve

O jogo entre Istanbul Basaksehir e Sivasspor no Campeonato Turco se tornou difícil de ser assistido na televisão por uma razão inusitada: o uniforme do time visitante, completamente branco, se confundia com a cor da neve que caía no gramado.

Desde as meias até a camisa, os kits de todos os jogadores do Sivasspor era somente branco. Contudo, mesmo com os problemas de visibilidade e os jogadores lutando para ver onde estavam seus colegas de time, a partida foi jogada dessa forma, o que gerou algumas piadas nas redes sociais, como um internauta sugerindo que é como "escolher os kits errados no (game) Fifa".

Em meio à neve, pelo Campeonato Turco, o İstanbul Başakşehir enfrentou o Sivasspor, que estava jogando de branco. Imaginem a raiva do narrador dessa partida. pic.twitter.com/5baLcS5dGv — FutebolNews (@realfutebolnews) January 16, 2021

Eu já tinha visto jogo difícil de entender porque os uniformes eram parecidos, mas com jogadores camuflados na neve... Ê juizão! Istanbul Basaksehir x Sivasspor Super Liga Turca 16/01/2021 https://t.co/FbCtf2Nvb1 — Leonardo Sul (@LeoSul22) January 16, 2021

It's like a FIFA match when you choose the wrong kits — Mark Hill (@Inhocmark) January 16, 2021

O placar final da partida ficou igualado: Aleksic abriu o placar aos 38 do primeiro tempo para o Basaksehir e Hakan Arslan empatou apenas quatro minutos depois. O Sivasspor está na 10ª colocação com 23 pontos, enquanto o time de Istambul é o 11º com a mesma pontuação.