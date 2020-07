Nadine Bastos será a primeira mulher a fazer parte da 'Central do Apito'

A Globo anunciou nesta quarta-feira a contratação de Nadine Bastos, ex-assistente do quadro da Fifa, como comentarista de arbitragem. Ela será a primeira mulher a fazer parte da "Central do Apito".

Nadine ficará ao lado de Paulo César de Oliveira, Sálvio Spínola e Sandro Meira Ricci. Além de participar do quadro "A Regra é Clara" no programa "Seleção" do SporTV.

"Estou muito feliz por fazer parte da equipe de comentaristas de arbitragem da Globo. É um novo momento na minha vida, um novo ciclo na minha carreira. Estou bem motivada", disse Nadine.

Ela se formou em arbitragem em 2007 e ganhou destaque como assistente no Campeonato Catarinense antes de fazer sua estreia no Brasileirão, em 2010. Ingressou no quatro da Fifa em 2014 e e encerrou a sua carreira em 2017.

Antes de assinar contrato com a Globo, Nadine estava nos canais Fox Sports. Ela vê a nova oportunidade como mais um passo para ajudar outras mulheres que desejam seguir carreira no esporte. "Para mim é um momento para inspirar novas mulheres a entrar no esporte, a seguir o sonho delas. Acho que a responsabilidade aumenta cada vez mais por abrir uma porta para que outras mulheres possam seguir esse caminho", complementa.