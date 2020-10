Namorada de atleta do Grêmio aceita pedido de casamento com tatuagem

O pedido inusitado de casamento de Victor Bobsin, jogador do time sub-23 do Grêmio, teve um desfecho positivo. Depois de o atleta tatuar "você aceita se casar comigo?" em seu braço, Mirela Bertola respondeu rápido e aceitou o pedido. Ela eternizou a resposta em sua pele: "Sim, eu aceito me casar contigo", diz a nova tatuagem dela, inserida em um desenho de coração.

"Eu não podia deixar por menos, tinha que fazer jus a esse pedido! Agora podem falar que Nós somos loucos", disse a agora noiva de Bobsin em seu Instagram. A medida veterinária, de 24 anos, aproveitou para assinalar a opção "sim" tatuada no antebraço do volante do Grêmio.

"Vou estar contigo sempre para tudo e agora está registrado na nossa pele. E quem não entende isso é porque não entende nada do amor e sobre o que é ter certeza da pessoa que tem ao lado. Vai ser sempre nós", declarou Mirela.

"Como tu mesma diz, sempre me surpreendendo! Ficou top demais! Aqui o amor é verdadeiro e recíproco! Te amo tanto!", respondeu Bobsin no comentário da publicação de sua noiva. A foto repercutiu e foi muito comentada nas redes sociais.